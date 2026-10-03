Cristiano Ronaldo ile milli takım arasındaki kopuş artık Portekiz siyasetinin de gündemine ulaşmış durumda. Portekiz basınına göre parlamento, futbol federasyonuna acil bir mesaj gönderdi.

Çarşamba akşamı teknik direktör Jorge Jesus ile Ronaldo arasındaki kriz zirveye ulaştı. Yıldız oyuncu, teknik direktörle sorun yaşamasının ardından özel jetine binerek kamptan ayrılma kararı aldı. Ronaldo, “gerçeğin” ortaya çıkacağını söyledi.

O Jogo, kısa süre sonra bunun Ronaldo’nun milli takım kariyerinin sonu anlamına geldiğini ileri sürdü, ancak artık kapı yeniden aralık kalmış gibi görünüyor. İspanyol gazetesi MARCA, cumartesi günü Portekiz Futbol Federasyonu’nun Jesus ile CR7 arasında bir uzlaşma için harekete geçtiğini yazmıştı.

Bu arada çeşitli Portekiz basın organları, siyasetin de artık duruma müdahil olduğunu yazıyor. İddialara göre futbol federasyonuna, Ronaldo ile Jesus’u yeniden bir araya getirme talimatı verildi. Gelecek hafta bir toplantının yapılması gerekiyor.

Ronaldo, yirmi yılı aşkın süredir Portekiz’in en önemli yüzlerinden biri konumunda ve performanslarıyla ülke için çok büyük bir sembolik değer taşıyor. Ayrıca süperstar ile milli takım arasındaki kesin bir kopuş, sadece sportif sonuçlar doğurmakla kalmayacak, Portekiz basınındaki haberlere göre takımın ve futbol federasyonunun uluslararası imajına da zarar verebilecek.

Bu nedenle Başbakan Luís Montenegro’nun şimdiden taraflarla temas kurduğu belirtiliyor. Ayrıca 2030 Dünya Kupası’nın Portekiz, İspanya ve Fas’ta düzenlenecek olması da durumu daha hassas hale getiriyor.

Ronaldo, uzun yıllardır Portekiz futbolunun en önemli vitrin yüzlerinden biri olarak görülüyor ve Dünya Kupası çevresinde de önemli bir ticari ve tanıtım rolü oynayabilir.