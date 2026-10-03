Cristiano Ronaldo ile milli takım arasındaki kopuş artık Portekiz siyasetinin de gündemine taşındı. Portekiz basınına göre parlamento, futbol federasyonuna acil bir mesaj gönderdi.

Çarşamba akşamı teknik direktör Jorge Jesus ile Ronaldo arasındaki kriz zirveye ulaştı. Yıldız oyuncu, teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlığın ardından özel jetine binerek kamptan ayrılma kararı aldı. Ronaldo, "gerçeğin" ortaya çıkacağını söyledi.

O Jogo, kısa süre sonra bunun Ronaldo’nun milli takım kariyerinin sonu anlamına geldiğini yazdı ancak şu anda kapı yeniden aralık gibi görünüyor. İspanyol gazetesi MARCA, cumartesi günü Portekiz Futbol Federasyonu’nun Jesus ile CR7 arasında bir barış sağlanmasına odaklandığını duyurdu.

Portekiz’de çeşitli medya kuruluşları artık siyasetin de duruma müdahil olduğunu yazıyor. İddialara göre futbol federasyonuna, Ronaldo ile Jesus’u yeniden bir araya getirme görevi verildi. Görüşmenin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Ronaldo, 20 yılı aşkın süredir Portekiz’in en önemli yüzlerinden biri konumunda ve gösterdiği performansla ülke için çok büyük bir sembolik değer taşıyor. Süperstar ile milli takım arasındaki kalıcı bir kopuş, üstelik sadece sportif sonuçlar doğurmakla kalmayacak; Portekiz basınındaki haberlere göre takımın ve futbol federasyonunun uluslararası imajına da zarar verebilir.

Bu nedenle Başbakan Luís Montenegro’nun ilgili taraflarla şimdiden temas kurduğu belirtiliyor. Ayrıca 2030 Dünya Kupası’nın Portekiz, İspanya ve Fas’ta düzenlenecek olması da durumu daha hassas hale getiriyor.

Ronaldo, yıllardır Portekiz futbolunun en önemli vitrin yüzlerinden biri olarak görülüyor ve Dünya Kupası çevresinde de önemli bir ticari ve tanıtım rolü üstlenebilir.