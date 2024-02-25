Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, farklı teknikler denemekten asla vazgeçmiyor.

Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafta ayak parmaklarında siyah ojeyle göründü.

Portekizli süperstarın, neden parmaklarına oje sürmesinin nedeni ise daha sonradan ortaya çıktı.

Ne oldu?

Portekizli süperstarın ayak parmaklarında oje bulunan fotoğraflar bir kez daha büyük bir ilgi konusu oldu ve sosyal medya kullanıcıları arasında fazlasıyla tartışıldı.

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Ronaldo, Instagram hesabında oğluyla birlikte paylaştığı son fotoğrafta çıplak ayakla göründü ve herkesin de ilgisini çekebilecek ojeli ayaklarını sergileme fırsatını buldu.

Neden oje sürdü?

Krampon ticareti yapan ve ayaklarını teste sokan Cristiano Ronaldo, terlemeyle yayılabilecek mantar ve bakterilere yakalanmamak için oje sürüyor.

Temas sporlarından gelen bu teknik, bu nedenle ayak parmaklarınızda ek bir koruyucu katmana sahip olmanızı sağlıyor ve ayak sağlığı için fazlasıyla işe yarıyor.

Ronaldo'nun oje sürmesinin ardından, artık daha fazla sporcunun bu tekniğe başvurabileceğini düşünmek pek de yanlış olmaz.