Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye deprem desteğini Merih Demiral açıkladı

- Türkiye şiddetli bir depremle sarsıldı
- Cristiano Ronaldo'dan da destek geldi
- Portekizli yıldızın imzalı forması açık artırmayla satılacak
NE OLDU? Merih Demiral, Juventus'tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve Portekizli yıldızın Türkiye'de yaşanan olaylar için çok üzüldüğünü söyledi.
NE SÖYLENDİ? Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır."