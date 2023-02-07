Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye deprem desteğini Merih Demiral açıkladı

Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'de yaşanan depreme dair mesajını iletti ve birlikte bağış yapacaklarını söyledi.

Türkiye şiddetli bir depremle sarsıldı

Cristiano Ronaldo'dan da destek geldi

Portekizli yıldızın imzalı forması açık artırmayla satılacak

NE OLDU? Merih Demiral, Juventus'tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve Portekizli yıldızın Türkiye'de yaşanan olaylar için çok üzüldüğünü söyledi.

NE SÖYLENDİ? Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır."