Portekizli yıldız, kariyeri boyunca attığı golleri birçok farklı şekilde kutladı ancak yalnız bir sevinci onunla özdeşleşti.

Futbolda ağları havalandırmak her şey demektir ve birçok yıldızın kendine özgü bir gol sevinci vardır.

Cristiano Ronaldo da tüm zamanların en golcü oyuncularından biri. Bu yüzden birçok gol sevincini deneme fırsatı oldu. Ancak "Siuuu" sevinci hiçbiri kadar tutmadı.

Peki Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" sevinci nereden geliyor? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

Cristiano Ronaldo'nun ikonikleşen gol sevinci, "Si!" (Bazen "Siu" olarak yazılıyor) İspanyolca'da "Evet!" demek. Cristiano Ronaldo zıplayıp yere doğru inerken taraftarlar hep bir ağızdan bu kelimeyi söyleyerek golün tadını çıkarıyorlar.

Cristiano Ronaldo kendisiyle özdeşleşen bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid'de yapmaya başladı.

Cristiano Ronaldo ikonik gol sevinci hakkında ne söyledi?

Cristiano Ronaldo, 2019'da DAZN'a "Siuuu!" gol sevinciyle ilgili şunları söylemişti: "Real Madrid'deyken hangi maçı kazansak herkes 'siiiiii' diye bağırıyordu. Ben de bu sevinci yapmaya o şekilde başladım, niye bilmiyorum. Her şey bir anda gerçekleşti."

"Los Angeles'ta Chelsea'ye karşı oynadığımız sezon öncesi hazırlık maçını hatırlıyorum. Golü attıktan sonra bu sevinci yapmıştım. İnsanlar bana 'Niye böyle bir sevinç gösterisi yapıyorsun?' diye soruyordu. Sahiden bilmiyorum. Zıpladım, sırtımı döndüm ama hepsi planlanmamış bir şekilde gelişti. En iyi şeyler, her zaman planlamadan gerçekleşir."

2014 Ballon d'Or ödülünü kazandığında kürsüye çıkarak aynı sevinci sesli bir şekilde yapan Ronaldo o konuya da değindi: "Takım arkadaşlarım gol attığımda ya da maç kazandığımızda o şekilde bağırdığımı bilir. O bizim Real Madrid'deki sevinç çığlığımızdı."