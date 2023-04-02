Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transferini Ballon d'Or sahibi yıldız engelledi

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a imza atmadan önce Real Madrid'e gitmek istiyordu ancak olası geri dönüşü için bir engel vardı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan önce Avrupa'da başka takımlar aradı

Eski kulübüne dönmek istiyordu

Ancak bu gerçekleşmeyince Ancelotti'ye kırıldı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri koparmasının ardından Real Madrid'e geri dönmek için nabız yokladı. Ancak bu hamle gerçekleşmedi, peki neden?

RONALDO'NUN DÖNÜŞÜNE ENGEL OLAN NE? Cristiano Ronaldo, El Nacional'in haberine göre, Carlo Ancelotti'nin yoluna Karim Benzema ile devam etmek istemesi, Ronaldo'nun İspanya'ya dönme hayallerini suya düşürdü. Portekizli yıldız, aralarında yakın bağ bulunan Carlo Ancelotti'ye bu tercihi nedeniyle kırgın. Habere göre, Cristiano Ronaldo kendini ihanete uğramış hissetti.

BÜYÜK RESİM: Carlo Ancelotti ile Cristiano Ronaldo, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında Real Madrid'de birlikte çalıştılar. Ancak Portekizli kulüpten ayrıldıktan sonra Karim Benzema takımın lideri haline geldi.

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