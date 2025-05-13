Cristiano Ronaldo'nun oğlu Portekiz formasıyla bir ilki yaşadı

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr., Portekiz U15'in Japonya'ya karşı oynadığı U15 maçında bir ilki yaşadı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr. babasının izinden gidiyor

Portekiz U15 Milli Takımı'nın maçında boy gösterdi

İlk kez milli maça çıktı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr, geçtiğimiz günlerde Portekiz U15 Milli Takımı'na çağrılmıştı. Cristiano Jr. Portekiz U15 Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı karşılaşmada ilk kez milli forma giydi.

BÜYÜK RESİM: 5 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Japonya ile oynadığı maça sonradan dahil oldu ve milli takım ile ilk maçında boy gösterdi. Portekizliler karşılaşmayı 4-1 kazanırken, galibiyeti getiren golleri; 20, 22 ve 49. dakikalarda Cabral atarken, Japonya'nın tek golü 80+2. Fujisawa'dan geldi.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Cristiano Jr., tıpkı babası gibi Portekiz'de 7 numaralı formayı giydi. Genç oyuncuyu büyükannesi Dolores Aveiro Ronaldo da tribünden takip etti.

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NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo ise ilk maçına çıkan oğlu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Portekizli yıldız paylaşımında, "Portekiz ile ilk maçına çıktığın için seni tebrik ediyorum oğlum. Seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

SIRADA NE VAR? Portekiz U15 Milli Takımı, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek olan Vlatko Markovic Uluslararası Turnuvası'nda Japonya dışında İngiltere ve Yunanistan'la da karşılaşacak.