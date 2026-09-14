Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde bin gol barajına ulaşma yönündeki büyük hayalini kovalamaya devam ederken, Portekizli yıldız 41 yaşına ulaşmasına rağmen Al Nassr formasıyla parlamayı sürdürerek yaşın hedeflerinin önünde bir engel oluşturmadığını bir kez daha kanıtlıyor.

Yaşının ilerlemesine ve önümüzdeki şubat ayında kırk ikinci yaş gününü kutlamaya yaklaşmasına rağmen Ronaldo, hâlâ hayret verici bir fiziksel hazırbulunuşluk seviyesini koruyor ve takipçilerin ile uzmanların hayranlığını uyandıran olağanüstü bir kondisyonla düzenli olarak sahne alıyor. Bu durum, en yüksek seviyede rekabete devam etmesine yardımcı olan sırlarla ilgili soruları yeniden gündeme getirdi.

İspanyol beslenme uzmanı Jony Ondina, Portekizli yıldızın seçkin fiziksel durumunun ardındaki en önemli sırlardan birini açıkladı ve bunun bazılarının sanabileceği gibi nadir besin bileşenleri ya da olağanüstü bir formülle ilgili olmadığını vurguladı.

Ondina, İspanyol "As" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Ronaldo'nun uyguladığı beslenme düzeninin sırrının basit görünen, ancak aynı zamanda ister profesyonel sporcu ister sıradan bir kişi olsun birçok kişi için uyulması zor olan bir unsurda yattığını ifade etti.

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İspanyol beslenme uzmanı, Ronaldo'nun beslenme düzenindeki en önemli unsurun "düzenlilik" olduğunu belirterek, oyuncunun dayandığı besinlerin ve bileşenlerin çoğunun herkes için kolayca ulaşılabilir olduğunu ve olağanüstü ürünler ya da karmaşık çözümler aramayı gerektirmediğini kaydetti.

Ondina, Ronaldo'nun beslenme düzeninin bir ölçüde monoton görünebileceğini, ancak temelde bağlılığa ve süreklilik ilkesine dayandığını, bunların ise profesyonel sporcular arasında bile insanların büyük bir kısmında eksik olduğunu düşündüğü iki etken olduğunu ekledi.

İspanyol beslenme uzmanı şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun beslenme düzeninin sırrı, sıradan insanların ve profesyonel sporcuların yüzde 90'ının yoksun olduğu bir unsurda yatıyor: düzenlilik."

Ronaldo'nun evinde kullandığı bütün bileşenlerin neredeyse herkesin ulaşabileceği ürünler olduğunu, bunun da gerçek farkın illa besinlerin türünde değil, oyuncunun beslenme düzenine sürekli biçimde bağlı kalma şeklinde yattığı anlamına geldiğini açıkladı.





Beslenme uzmanı, birçok kişinin sağlık ve fiziksel kondisyon söz konusu olduğunda, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan devasa miktardaki tavsiyeler ışığında, hızlı çözümler ya da olağanüstü formüller aramaya eğilimli olduğuna dikkat çekti.

Ondina, bu davranışın bazılarını, sonuçlarının ortaya çıkması için zaman ve bağlılık gerektiren temel ilkeleri, başta dengeli bir beslenme düzenine düzenli olarak uyma ilkesini göz ardı etmeye itebileceğini düşünüyor.

İspanyol beslenme uzmanı şunları ekledi: "Çoğu zaman sihirli çözümlere ve sosyal medyadaki tavsiyelere bel bağlamaya eğilimliyiz ve düzenliliğin temel önemini göz ardı ediyoruz."

Bu bakış açısıyla, Ronaldo'nun sırrının olağanüstü bir besin bileşenine ya da başkalarının taklit etmesinin zor olduğu bir düzene bağlı olmadığı, aksine yaptığı şeye günlük ve düzenli biçimde bağlı kalma becerisiyle ilgili olduğu görülüyor. Bu da kırk birinci yaşına ulaşmasına rağmen fiziksel hazırbulunuşluğunu korumasına ve kariyerinde bin gole ulaşma yönündeki tarihi hedefine ulaşma çabasını sürdürmesine yardımcı oldu.