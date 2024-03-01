Cristiano Ronaldo'nun "Bismillah" sözleri olay oldu

Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, Al Hazm'a karşı oynadıkları maçta Sadio Mane'nin penaltı atışını sürpriz sözlerle bekledi.

Cristiano Ronaldo cezalıydı

Al Nassr, Al Hazm ile 4-4 berabere kaldı

Portekizli yıldız penaltı atışını "Bismillah" diyerek bekledi

NE OLDU? Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, Anderson Talisca'nın 3 ve Sadio Mane'nin bir golüyle Al Hazm ile 4-4 berabere kaldı. Sadio Mane, 94. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçerken cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Cristiano Ronaldo gergindi. Portekizli yıldız penaltı atışını "Bismillah" sözüyle bekledi. Bismillah sözü, dini anlamının yanı sıra bir işe başlarken uğur getirmesi dileğiyle kullanılıyor.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulundan aldığı ceza nedeniyle maçı tribünde takip etti. Portekizli yıldıza, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle bir maç men cezası verilmişti.

DAHA FAZLASI: Ayrıca Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan Riyali, Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan Riyali para cezası ödemesine karar verildi. Ronaldo, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

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SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo'nun ekibi Al Nassr bir sonraki maçını AFC Şampiyonlar Ligi'nde 4 Mart'ta Al Ain'e karşı oynayacak.