Cristiano Ronaldo, attığı golle Al-Nassr'ın Al-Faisaly deplasmanında 3-1 kazanmasına katkı sağladı. 41 yaşındaki Portekizli, böylece kariyerindeki 982. resmî golünü kaydetti. Ancak maçın ardından golle ilgili bir tartışma yaşandı. Golün Ronaldo'nun hanesinde kalacağı artık netleşti ve yıldız oyuncu, bin gol sınırına bir adım daha yaklaştı.

Deplasman maçına çok iyi başlayan Al-Nassr, erken dakikalarda öne geçti. Sadio Mané'nin pasında topu ağlara gönderen Abdullah Al-Hamdan açılış golünü kaydetti. Konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının hemen başında Ronaldo, galibiyete katkısını yapmış gibi görünüyordu. 49. dakikada João Félix'in ölçülü ortasında kale önünde pozisyon alan Portekizli vatandaşı, topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Ancak golün ardından, golün gerçekten Ronaldo'ya yazılıp yazılamayacağı tartışıldı. Forvet, Félix'in ortasını kafasıyla yönlendirdi; top doğrudan savunmacı Jiroto'ya çarptıktan sonra ağlara gitti. Bu nedenle sosyal medyada pozisyonun Ronaldo'nun golü mü, yoksa kendi kalesine atılan bir gol mü olduğu sorgulandı.

Değerlendirmede belirleyici olan, Ronaldo'nun kafa vuruşunun Andrei Girotto topun yönünü değiştirmeden önce kaleye gidip gitmediğiydi. Ancak şüpheler artık giderildi: Saudi Pro League'in resmî internet sitesinde ve maç merkezinde golcü hâlâ Ronaldo olarak gösteriliyor. Yerel medya da hakemin resmî maç raporunda golü Portekizli oyuncuya yazdığını doğruluyor.

Bu arada Al-Faisaly kolay teslim olmadı. Théo Bongonda, 66. dakikada farkı bire indiren golü attı: 1-2. Böylece Al-Nassr, galibiyeti güvenceye almak için son bölümde mücadele etmek zorunda kaldı.

Maçın bitimine on dakikadan biraz fazla süre kala Ângelo Gabriel, sonuçla ilgili belirsizliği tamamen ortadan kaldırdı. Oyuna sonradan giren oyuncu, Al-Hamdan'ın pasını aldı ve topu güzel bir vuruşla uzak köşeye gönderdi. Skoru 3-1 olarak belirleyen Gabriel, Al-Nassr'ın üç puanı almasını sağladı.



