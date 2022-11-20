Cristiano Ronaldo'nu futboldaki mirasını Endrick mi devralacak? Palmeiras direktörü: "Onun için bır sınır göremiyorum"
- Endrick futbolun en ateşli yeteneklerinden biri
- Birçok Avrupa kulübü onunla ilgileniyor
- Şimdi ise Cristiano Ronaldo'ya benzetildi
NE OLDU? Brezilyalı genç yetenek Endrick, Avrupa'daki seçkin kulüplerin hedefinde ve henüz 16 yaşında. Palmeiras Sportif Direktörü, yıldız adayını Cristiano Ronaldo'ya benzetti.
NE SÖYLENDİ? AS'a konuşan Sampaio şunları söyledi: "Sakatlık yaşamazsa onun için bir sınır göremiyorum. Kaliteli, güçlü bir kişiliğe sahip ve hep kazanmak istiyor. Bu yönüyle Cristiano Ronaldo'ya benziyor. Çok çalışıyor, kibar ve alçakgönüllü. Kendisini sevdiriyor ve biz de onu seviyoruz. Etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Bir dünya yıldızı olmak için gereken tüm özelliklere sahip."
BÜYÜK RESİM: Chelsea, Paris Saint-Germain ve Real Madrid gibi kulüpler, 16 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyorlar. Hatta Chelsea'nin Endrick'in ailesini arayarak onları ikna etmeye çalıştığı bile iddia edildi.
BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:
ENDRICK İÇİN SIRADA NE VAR? Genç yeteneğin yakın bir zamanda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor ancak hangi takıma gideceği henüz belli değil.
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