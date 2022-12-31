Portekizli yıldız, yeni bir macera arayışında yönünü Asya'ya çevirdi.

NE OLDU? Haftalarca süren spekülasyonların ardından Al-Nassr, cuma günü kulübün Portekizli süperstar ile yılda 75 milyon Dolar karşılığında anlaşmaya vardığını doğruladı.

NE SÖYLEDİLER: Ronaldo, kulübe katıldıktan sonra, "Farklı bir ülkede yeni bir futbol ligi deneyimleyeceğim için heyecanlıyım.

"Al Nassr'ın Suudi Arabistan'da hem erkek hem de kadın futbolu açısından yaptıkları ve geliştirdikleri vizyon çok iyi.

"Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki performansından, bu ülkenin büyük futbol emelleri ve çok fazla potansiyeli olan bir ülke olduğunu görebiliriz.

"Avrupa futbolunda kazanmak için yola çıktığım her şeyi kazandığım için şanslıyım ve artık Asya'daki deneyimlerimi paylaşmak için doğru an olduğunu hissediyorum.

"Yeni takım arkadaşlarıma katılmayı ve onlarla birlikte kulübe yardım ederek başarıya ulaşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atmasıyla, beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Asya futbolunu şereflendiren gelmiş geçmiş en yüksek profilli oyuncu oldu.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Al-Nassr

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo'nun Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nde cumartesi günü Al-Khaleej ile oynayacağı karşılaşmada yer alması pek olası görünmüyor.

Kulübün, 2023'teki ilk maçında 5 Ocak'ta Al-Ta'ee'ye karşı sahada olması bekleniyor.