Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen yıldız futbolcular, bir kez daha birbirlerine meydan okuyacak.

NE OLDU? Ronaldo, Manchester United'daki sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Al-Nassr'a transfer oldu.

İngiltere'de kendisine verilen iki maçlık men cezası, beş kez Ballon d'Or kazanan süperstarın yeni takımıyla ilk maçına çıkma süresini uzattı.

Ancak muhtemelen ilk maçını; Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin kadrosunda yer aldığı PSG'ye karşı oynayacak.

19 Ocak'ta yapılması planlanan dev maçta, iki süperstar yeniden karşı karşıya gelecek.

NE SÖYLEDİLER: Al-Nassr'ın patronu Garcia, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçı hakkında gazetecilere şunları söyledi:

"Ronaldo'nun ilk maçı, Al-Nassr formasıyla olmayacak. El-Hilal ve El-Nassr'dan oluşacak karma bir takımın forması altında olacak.

"Al-Nassr'ın teknik direktörü olarak bu maçtan tabii ki memnun değilim. Gelişim için, PSG'yi görmek, büyük Parisli oyuncuları görmek gerçekten iyi bir şey.

"Ama üç gün sonra şampiyonluk maçımız var. Zamanlama açısından, daha iyi düşünülmüş olabilirdi.

"Fakat bu önemli değil. Öndeyiz, mutluyuz... Kazanması zor bir şampiyonluk, ama kazanmak niyetindeyiz."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Al-Nassr'ın geçen hafta Al-Ta'ee'ye karşı 2-0'lık bir galibiyet elde etmesini uzaktan izlemek zorunda kaldı.

Goodison Park'ta genç bir Everton taraftarının elinden telefonu alıp yere fırlattığı için kendisine verilen yasağı tamamladığında yeniden sahalara dönecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Al-Nassr / GOAL

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SIRADA NE VAR? Ronaldo'nun Al-Nassr için ilk resmi maçını 22 Ocak'ta Ettifaq'a karşı oynaması bekleniyor.

Gösterişli bir açılış ve yıllık 173 milyon Sterlin'lik geliriyle ilgili pek çok tartışmanın ardından 37 yaşındaki oyuncu, ilk kez kendisini görmeye gelen taraftarlarla buluşacak.