Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda iyi bir turnuva geçiremezken Matthaus, yüzyılın oyuncusu olarak Lionel Messi'yi seçiyor.

Lionel Messi, Dünya Kupası'nın sahibi oldu

Cristiano Ronaldo çeyrek finalde turnuvaya veda etti

Matthaus, Ronaldo'yu eleştirdi

NE OLDU? Alman efsane Lothar Matthaus, 2022 Dünya Kupası sınavını atlatan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu değerlendirdi. Arjantinli yıldız, finale ulaşıp kupanın ve Altın Top'un sahibi olurken Portekizli, çeyrek finalde Fas'a elendi.

NE SÖYLENDİ? Bild'e konuşan Matthaus şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo ego dalgalanmalarıyla takıma ve kendisine zarar verdi. Harika bir oyuncu ve bitirici bunda şüphe yok. Ama şu anda kendi mirasına zarar verdi. Bir takımda kendine yer bulabileceğini düşünmüyorum. Ronaldo için üzülüyorum. Messi'nin tam tersine Dünya Kupası'nda büyük bir başarısızlık yaşadı. Messi kazanmayı hak etti çünkü oynama şekliyle bana ve tüm taraftarlara büyük keyif verdi. Benim için yüzyılın oyuncusu Lionel Messi."

BÜYÜK RESİM: 2022 Dünya Kupası her iki yıldızın da son turnuvası olması bekleniyor. Lionel Messi kupayı kaldırıp tüm zamanların en iyi oyuncusu mirasını pekiştirirken Cristiano Ronaldo, Fernando Santos ile kriz yaşadığı bir turnuvayı geride bıraktı. İsviçre maçına yedek başlayan Ronaldo ardından Fas maçına da yedek çıktı.

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SIRADA NE VAR? Messi, takımının Dünya Kupası zaferini kutlamak için Arjantin'e dönerken, Manchester United'dan ayrılan Ronaldo kendine bir takım arayacak.