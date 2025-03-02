Cristiano Ronaldo, La Liga'ya dönüyor! Beklenmedik hamlesi ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo uzun yıllar forma terlettiği İspanya La Liga'ya dönüş hazırlığı yapıyor ancak futbolcu olarak değil.

Cristiano Ronaldo tam 9 yıl İspanya'da oynadı

Şimdi lige başkan olarak dönmeye hazırlanıyor

Valencia'nın çoğunluk hisselerini alma planları yapıyor

NE OLDU? 2009'da Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, 2018'de Juventus'a gitmek için İspanya'yı terk edene kadar La Liga'da forma terletti. Portekizli şimdi La Liga'ya başkan olarak dönmenin planlarını yapıyor. 40 yaşındaki oyuncunun Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladığı söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Foot Mercato'nun haberine göre, Valencia'nın sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Cristiano Ronaldo, arkadaşı ile yaptığı müzakereleri olumlu sonuçlandırıp Valencia'nın çoğunluk hisselerini almak istiyor.

Peter Lim de Valencia'nın hisselerinin satışını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

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İddiaya göre, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'ya dönmeyi planlayan Cristiano Ronaldo'nun Valencia'yı satın alma operasyonuna Suudi kraliyet ailesine bağlı Suudi yatırım fonlarının da mali destek verecek.

Valencia şu anda 20 takımlı LaLiga'da 23 puanla 18. sırada yer alıyor.