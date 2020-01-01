Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı

Portekiz Futbol Federasyonu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, maçları için milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcu Ronaldo'nun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Durumunun iyi olduğu aktarılan Ronaldo'nun semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

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İtalya'nın ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun milli takım kampından ayrıldığı ve İsveç ile oynanacak mücadelede görev yapamayacağı ifade edildi.

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Ayrıca pozitif vakanın ardından milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden , yarın İsveç'i ağırlayacak.