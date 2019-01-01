Cristiano Ronaldo kariyerindeki 700. golünü attı

Portekiz, Ukrayna deplasmanında beklemediği bir yenilgi alırken; Cristiano Ronaldo ise attığı golle tarihe geçti.

Elemeleri B Grubu’nda , sahasında ağırladığı ’i Roman Yaremchuk ve Andriy Yarmolenko’nun golleriyle 2-1 yenerek Euro 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.

Portekiz’in tek golünü ise 72. dakikada penaltıdan kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla 95'inci, kariyerindeki ise 700'üncü golüne imza attı.

Ronaldo ayrıca Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas ve Gerd Müller’den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen altıncı futbolcu oldu.