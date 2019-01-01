Cristiano Ronaldo kariyerindeki 700. golünü attı
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Euro 2020 Elemeleri B Grubu’nda Ukrayna, sahasında ağırladığı Portekiz’i Roman Yaremchuk ve Andriy Yarmolenko’nun golleriyle 2-1 yenerek Euro 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.
Portekiz’in tek golünü ise 72. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla 95'inci, kariyerindeki ise 700'üncü golüne imza attı.
Ronaldo ayrıca Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas ve Gerd Müller’den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen altıncı futbolcu oldu.