Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı etrafındaki huzursuzluğu yeniden alevlendirdi. 41 yaşındaki forvet, hafta başında teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı çatışmanın ardından Portekiz kampından ayrılmıştı ve şimdi de Instagram’da dikkat çekici bir beğeni bıraktı.

Brezilyalı bir yayın kuruluşu olan Sport TV’nin bir videosunda Felipe Melo’nun Ronaldo’ya sahip çıktığı görülüyor. Melo, burada tamamen yıldız oyuncunun yanında yer aldığını belirtirken takım arkadaşlarına ve teknik direktör Jorge Jesus’a da yükleniyor.

“Portekizlilerin Cristiano Ronaldo’ya nasıl davrandığıyla Arjantinlilerin Lionel Messi’ye nasıl davrandığı arasında büyük bir fark var” diyerek sözlerine başlayan Melo, bu sözleriyle diğer şeylerin yanı sıra Arjantin Milli Takımı’nda Messi için organize edilen veda maçına da gönderme yapıyor.

“Ayrıca, rakiplerin Ronaldo’ya karşı oynarken ona, kendi takım arkadaşlarından daha fazla saygı gösterdiğini görüyorum. Dün gol atan o Napoli oyuncusunu (Højlund, ed.) gördünüz mü? İnanılmaz derecede öfkelendi ve hatta Jorge Jesus’u itti.”

“Kendi milli takım arkadaşlarından daha fazla saygıyı ondan görüyorum. Orada hiç kimse ona yaklaşamaz bile, hiç kimse Cristiano’yla aynı klasmanda bile değil” diyen Melo iddialı konuştu. “Tarihin en iyi oyuncusunun öylece gitmesine izin veremezsiniz.”

“O, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri ve Portekiz’in en iyisi. Bu imkansız. Çok açık söylemek gerekirse: Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında ben kesinlikle Cristiano’nun tarafındayım. Ama yarın bana onun saygısızlık yaptığını, her şeyin planlandığını ve kararlaştırıldığını, ayrıca kendisinin ayrıldığını kanıtlarlarsa, o zaman yanıldığımı ilk kabul edecek kişi ben olurum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ronaldo da görünüşe göre Melo’nun sözlerine katılıyor, çünkü Instagram paylaşımında Portekizlinin bir beğeni bıraktığı görülüyor.