Cristiano Ronaldo, Instagram’da Lionel Messi’ye doğrudan yanıt verdi: "Leo..."

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 'ezeli rakibi' Lionel Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki verdi. Portekizli yıldız bunu, mesajında milli takımda geçirdiği tüm yıllar için minnettarlığını dile getiren Arjantinlinin paylaşımının altına yazdı.

"Leo, ülkeni savunduğun onca yıl ve sonsuza kadar yaşayacak bir hikâye", diye yazdı Ronaldo, Messi'nin paylaşımının altına. "Arjantin ile başardığın her şey için sana büyük saygı duyuyorum. Bir sarılma."

Hem Ronaldo hem de Messi, geride kalan milli maç döneminde sık sık gündeme geldi. Messi'nin durumunda bunun sebebi, dün gece Benin'e karşı oynanan maçta milli futbolcu olarak veda etmesi oldu.

Ronaldo ise daha olumsuz bir şekilde gündeme geldi. 41 yaşındaki Portekizli, milli takımda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrıldı, memnuniyetsizliğini dile getirdiği uzun bir açıklama yayımladı ve kasımdaki bir sonraki milli maç dönemi için yeniden hazır olduğunu bildirdi.

"Dün son maçımı oynadım ve mavi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özledim", ifadeleri yer aldı Ronaldo'nun yanıt verdiği Messi'nin mesajında. "Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Mutlulukla ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu ama buna değdiğinden eminim."

"Ve söyleyecek daha çok şeyim var. Hissettiğim her şeyi birkaç kelimeyle ya da bir paylaşımla ifade etmem benim için imkânsız. Bu yolculuk, her zaman yanımda olan ve beni destekleyen ailem olmadan, özellikle de buna en çok ihtiyaç duyduğum zor anlarda, mümkün olmazdı."

"Sahip olduğum tüm arkadaşlarım, takım arkadaşlarım ve teknik ekiplerle birlikte teknik heyetler de vazgeçilmezdi. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyan Diego'yu unutmak istemiyorum ve her zaman söylediğim gibi, attığımız her adımda burada yanımızda olarak ve gökyüzünden de bize yardım ettiğini biliyorum", diyerek elbette Diego Armando Maradona'yı kastetti.

"Oynadığım kulüplere, duygularıma her zaman saygı gösterdikleri ve milli takım formasını savunma zamanı geldiğinde kendimi ülkeme adamama izin verdikleri için teşekkür ederim. Ve elbette Tanrı'ya da teşekkürler; onun rehberliği ve iradesi olmadan bu kadar ileri gitmeyi hayal bile edemezdik."

"Minnettarım. Hepinizi çok seviyorum, sizi özleyeceğim ve bizim yanımızda, benim yanımda olduğunuz için size her zaman teşekkür edeceğim", dedi Messi.







