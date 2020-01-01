Cristiano Ronaldo ilk defa üst üste iki final kaybetti

İtalya Kupası'nın sahibi Napoli olurken, Cristiano Ronaldo da kariyerinde bir ilki yaşadı...

İtalya Kupası finalinde 'ye penaltı atışlarıyla boyun eğen 'ta Portekizli yıldız da kariyerinde ilk defa üst üste ikinci final maçını kaybetti.

Maçın tamamında görev alan yıldız futbolcu, biri isabetli olmak üzere üç kez kaleyi yoklasa da fileleri havalandırmayı başaramadı.

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Geçen yılın sonunda İtalya Süper Kupası'nda 'ya boyun eğen Juventus, Maurizio Sarri yönetiminde üst üste iki final maçında da kupaya uzanamamış oldu.

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Kariyeri boyunca birçok yerel ve uluslararası turnuvalarda final maçına çıkan 35 yaşındaki Ronaldo, daha önce hiç üst üste iki final maçında da sahadan yenik ayrılmamıştı.

Juventus, salgın sonrasında ligdeki ilk maçını 22 Haziran'da ile oynayacak.