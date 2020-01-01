Cristiano Ronaldo ilk defa üst üste iki final kaybetti
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İtalya Kupası finalinde Napoli'ye penaltı atışlarıyla boyun eğen Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da kariyerinde ilk defa üst üste ikinci final maçını kaybetti.
Maçın tamamında görev alan yıldız futbolcu, biri isabetli olmak üzere üç kez kaleyi yoklasa da fileleri havalandırmayı başaramadı.
Geçen yılın sonunda İtalya Süper Kupası'nda Lazio'ya boyun eğen Juventus, Maurizio Sarri yönetiminde üst üste iki final maçında da kupaya uzanamamış oldu.
Kariyeri boyunca birçok yerel ve uluslararası turnuvalarda final maçına çıkan 35 yaşındaki Ronaldo, daha önce hiç üst üste iki final maçında da sahadan yenik ayrılmamıştı.
Juventus, salgın sonrasında ligdeki ilk maçını 22 Haziran'da Bologna ile oynayacak.