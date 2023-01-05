Ünlü çift, Arabistan'a uyum sağlamak konusunda biraz zamana ihtiyaç duyacak.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon Euro'luk rekor bir anlaşmayla yeni bir maceraya başladı.

Portekizli süperstar, yeni takımına katılmak içinArabistan'a ailesiyle beraber gitti.

Ancak, Ronaldo'nun özel hayatına dair bir durum, onun Arabistan'da yaşamasına engel olan bir sorun olarak göze çarpıyordu.

Çünkü, şeriatla yönetilen bir ülke olan Suudi Arabistan'da, dini nikahla evli olmayan çiftlerin aynı ev içerisinde yaşaması yasak...

Kral devreye girdi

2016 yılından bu yana bir arada olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çifti, şu anda 3 çocuk sahibi, ancak ünlü çift evlenmemeyi tercih etti.

Bu nedenle çiftin, Suudi Arabistan'da aynı evde yaşayıp yaşamayacakları hakkında birçok spekülasyon ortaya atıldı.

SporX'in haberine göre, Al Nassr kulübünün yetkililerinin Kral Selman bin Abdülaziz'den aldığı özel izinle bu sorun şimdilik ortadan kalktı.

Kral Abdülaziz, Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çiftine ayrıcalık tanıdı.

Ronaldo ailesi, alınan özel izinin ardından çocuklarıyla birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki evlerinde bir arada yaşayacaklar.

Bu kararın ardından İspanyol basınına konuşan bir Arap avukat şunları aktardı:

"Krallığın kuralları, evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamasına izin vermiyor, ancak artık bu tarz kuralları sadece ortada bir sorun veya suç varsa uyguluyorlar.

"Eğer böyle bir durum yoksa görmezden gelip insanlara zulmetmemeye başladılar."