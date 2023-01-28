Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayda 310 bin dolara lüks bir otelde yaşıyor

İdil Erin Tetik
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Cristiano Ronaldo Georgina RodriguezGetty
Cristiano RonaldoAl Nasr

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'ın başkentinde lüks bir otelde kalıyor.

  • 17 süitin kullanıldığı bir otelde kalıyor
  • Otel ayda 310 bin dolar
  • Riyad'da muhteşem bir manzaraya sahip

NE OLDU? Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ve ailesiyle birlikte kaldığı otele servet harcıyor. Ronaldo ve ailesinin kaldığı süitte özel bir ofis, yemek odası, sinema odası ve oturma odasının yer alıyor.

DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo, kaldığı otele aylık 250 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon lira) ödüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

GFX Cristiano Ronaldo Four Seasons Hotel RiyadhFour Seasons Hotel Riyadh / Instagram @cristiano

Ronaldo & Georgina RodriguezGetty Images

Cristiano Ronaldo Saudi Arabia 2023Getty

BÜYÜK RESİM: Ronaldo ile yaptığı röportajla gündeme gelen Piers Morgan ise Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'daki hayatından memnun olduğunu söyledi.

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