Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'ın başkentinde lüks bir otelde kalıyor.

17 süitin kullanıldığı bir otelde kalıyor

Otel ayda 310 bin dolar

Riyad'da muhteşem bir manzaraya sahip

NE OLDU? Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ve ailesiyle birlikte kaldığı otele servet harcıyor. Ronaldo ve ailesinin kaldığı süitte özel bir ofis, yemek odası, sinema odası ve oturma odasının yer alıyor.

DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo, kaldığı otele aylık 250 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon lira) ödüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Four Seasons Hotel Riyadh / Instagram @cristiano

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BÜYÜK RESİM: Ronaldo ile yaptığı röportajla gündeme gelen Piers Morgan ise Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'daki hayatından memnun olduğunu söyledi.