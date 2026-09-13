Cristiano Ronaldo, Al-Taawoun ile Al-Hilal arasında oynanan maçta Rúben Neves’e yönelik provokasyonlara dehşet ve öfkeyle tepki gösterdi. Ev sahibi takımın taraftarları, cumartesi günü Al-Hilal orta sahasının yakın arkadaşı olan hayatını kaybeden Diogo Jota’nın adını tezahüratlarla andı.

Acı veren görüntüler, Al-Hilal’in sonunda tam 0-6 kazandığı karşılaşma sırasında yaşandı. Bir oyun duraklamasında Al-Taawoun taraftarları, Jota’nın adını birkaç kez Neves’e doğru haykırdı. Neves de buna alaycı bir alkışla karşılık verdi.

Jota, Temmuz 2025’in başında İspanya’da tek taraflı bir trafik kazasında 28 yaşında hayatını kaybetti. 25 yaşındaki küçük kardeşi André Silva da kazada yaşamını yitirdi. Jota o sırada Liverpool ile sözleşme altındaydı.

Neves için Jota’nın ölümü son derece ağır oldu. İki Portekizli, Wolverhampton Wanderers’ta ve Portekiz Milli Takımı’nda birlikte oynadı ve yakın arkadaş olarak biliniyordu. Jota’nın ölümünün ardından Neves ayrıca, birlikte oldukları bir dövmeyi baldırına yaptırdı.

Maçın ardından Neves, tezahüratların kendisini ne kadar derinden etkilediğini açıkça ortaya koydu. Orta saha oyuncusu, maç sırasında da taraftarların davranışının daha yüksek güçler tarafından görüldüğünü ima eder gibi el hareketleri yaparken, “Sadece umarım yaptıklarından sonra dua etmezler” dedi.

Neves ile Portekiz Milli Takımı’nda birlikte oynayan Ronaldo ise Saudi Pro League’in sert şekilde müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. Al-Nassr’ın 41 yaşındaki yıldızı Instagram’da, “Lig harekete geçmeli ve taraftarların bu tür davranışlarını cezalandırmalı” diye yazdı.

Ronaldo sert mesajını, “Bu artık futbol değil ve sınırlar çizilmeli” sözleriyle sürdürdü. “Böyle davranan insanlar bir daha asla stadyuma alınmamalı.”







