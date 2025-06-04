Cristiano Ronaldo iddiasına Beşiktaş başkanından yanıt

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Cristiano Ronaldo'yu transfer edebileceğine yönelik iddialara esprili bir yanıt verdi.

Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'yu alabileceği iddia edilmişti

Solskjaer faktörü iddiaların nedeniydi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yanıt geldi

NE OLDU? Al Nassr ile kazançlı sözleşmesinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo geleceğiyle ilgili bir karar verecek. Portekizlinin başka bir Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e geçebileceği söylenirken Solskjaer faktörü nedeniyle Beşiktaş iddiaları da doğmuştu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın toplantısında transfer söylentilerine yanıt verdi.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo efsanesi olduğu Manchester United'da Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte çalışmıştı. Bu nedenle İngiliz basınında Cristiano Ronaldo'nun transfer olabileceği takımlar arasına Beşiktaş da eklenmişti. Ancak ekonomik süreç, siyah-beyazlıları bu transferden alıkoyacak.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarına esprili bir yanıt verdi: "Messi'yi de alacağım, soldaki kalenin orada buldum petrolü."

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Serdal Adalı'nın bu açıklamaları sonrası basın toplantısının yapıldığı salondan kahkaha sesleri yükseldi.

SIRADA NE VAR? Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına erken başlayacak. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezonu önümüzdeki ay açabilir.