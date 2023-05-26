Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'den ayrılacağı iddialarına net bir yanıt verdi

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'den ayrılacağı haberlerinin çıkmasının ardından harekete geçip söylentilere son verdi.

Georgina Rodriguez, Cannes'dan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

Cristiano Ronaldo bu sırada dedikodulara son verdi

İkilinin arasındaki ayrılık iddiaları son bulacak gibi görünüyor

NE OLDU? Georgina Rodriguez, 2023 Cannes Film Festivali için Fransa'ya uçtu. Cannes'daki anlarını sosyal medyada paylaşırken sevgilisi Cristiano Ronaldo ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in Instagram paylaşımının altına üç tane kalp emojisi koyarak aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı.