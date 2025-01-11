Cristiano Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı

Suudi Arabistan'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimali, Fatih Terim'in torunu Naz'ı sevinçten ağlattı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başına geçti

Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu

Cristiano Ronaldo hayali, Terim'in torununu ağlattı

NE OLDU? Fatih Terim, Al Shabab'ın başına geçip Suudi Arabistan'a giderken Al Shabab'ın başında ilk lig sınavını Al Ahli karşısında vermiş ve 3-2 mağlup olmuşlardı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sınav veren Fatih Terim aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın da rakibi oldu. Portekizli yıldızla tanışma ihtimali, Terim'in torunu Naz'ı sevinçten ağlattı.

BÜYÜK RESİM: Fatih Terim'in torunu Naz, dedesinin maçına gideceklerini ve Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimalinin olduğunu duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Naz'ın sevinçten ağladığı anları annesi Buse Terim kişisel sosyal medya hesabında paylaştı.

NE SÖYLENDİ? Fatih Terim'in torunu Naz, Cristiano Ronaldo ile tanıştıktan sonra ona sarılıp, "Messi'yi sevmiyorum, seni çok seviyorum. En iyisi sensin" diyeceğini söyledi.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Al Shabab bir sonraki maçını 15 Ocak'ta Al Riyadh karşısında oynayacak. Ardından Fatih Terim'in öğrencileri, 22 Ocak'ta Al Ittihad deplasmanına çıkacak.