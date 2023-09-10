Cristiano Ronaldo, Fas'taki depremzedelere elini anlamlı bir hareketle uzattı

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a anlamlı bir hareketle elini uzattı.

Fas ülke tarihindeki son yüzyılın en büyük depremini yaşadı

Bini aşkın can kaybı var

Cristiano Ronaldo depremzedeler için otelini açtı

NE OLDU? 7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce can kaybının yaşandığı Fas'ta ülke tarihindeki son yüzyılın en büyük sarsıntısı gerçekleşti. Fas Kraliyet Mahkemesi, ülke genelindeki bayrakların yarıya ineceğini ve 3 gün ulusal yas ilan edileceğini açıkladı. Cristiano Ronaldo ise bu gelişmeler karşısında sessiz kalmadı.

CRISTIANO RONALDO NE YAPTI? Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo yaşanan deprem felaketi sonrası Fas'ın Marakeş şehrinde bulunan otelini depremzedelerin kullanımına açtı.

BÜYÜK RESİM: Al Nassr forması terleten Cristiano Ronaldo, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde de büyük bir bağışta bulunmuştu.