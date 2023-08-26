Cristiano Ronaldo - Erik ten Hag gerginliği yeniden ateşlendi: "Beceriksiz!"

Piers Morgan, Cristiano Ronaldo'nun her zamankinden daha zinde ve aç olduğunu söylerken Erik ten Hag'ı yine hedef aldı.

Portekizli 5-0'lık galibiyette 3 gol kaydetti

Geçtiğimiz yıl Manchester United ile sorun yaşamıştı

Erik ten Hag'ı eleştirdiği röportajın ardından Ada'dan ayrılmıştı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo geçtiğimiz yıl menajeri Erik ten Hag'ı Piers Morgan'a eleştirdiği bir röportajın ardından Manchester United'a veda etmişti. El Fetih karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyette hat-trick yapmasının ardından Piers Morgan, Cristiano Ronaldo vs Erik ten Hag gerginliğini yeniden alevlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Piers Morgan, Cristiano Ronaldo'nun üç gol atması üzerine X'te şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo üç gol atıp bir de Mane'ye asist yaparken her zamankinden daha zinde ve aç görünüyor. Böylece 'Ben bir dahiyim, sadece bana sorun' diyen Erik ten Hag'ın beceriksiz Manchester United takımında onu ihtiyaç fazlası olarak gördüğünü hatırlatıyor."

BÜYÜK RESİM: Manchester United, Premier Lig'de yeni sezonu 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle açtı. Üçüncü haftada ise 2-0 geriye düştükleri Nottingham Forest maçını çevirmek için mücadele veriyorlar.

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Getty Images

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