Cristiano Ronaldo'dan sürpriz Barcelona itirafı: "Orada oynayabilirdim"

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olmadan önce Barcelona'dan da teklif aldığını itiraf etti.

Ronaldo'dan Barcelona itirafı geldi

Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ı değerlendirdi

Messi'yi de unutmadı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğuna inandığını söylerken İspanya'nın La Sexta kanalına verdiği röportajda, kariyeri, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile rekabeti, en başarılı günlerini geçirdiği Real Madrid ve Suudi Arabistan'daki hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

NE SÖYLENDİ? 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, La Sexta 'ya şunları söyledi: "Tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğumu düşünüyorum. İnsanlar Pele, Maradona veya Messi'yi tercih edebilir, bunu anlıyorum ve saygı duyuyorum ama Cristiano'nun komple bir oyuncu olmadığını söylemek haksızlık. En eksiksiz oyuncuyum. Kendimden daha iyi bir futbolcu görmedim. Tarihin en komple futbolcusu olduğumu düşünüyorum. Sol ayaklı olmamama rağmen sol ayakla en çok gol atan oyuncular arasında ilk 10'dayım. Kafa vuruşları, penaltılar, serbest vuruşlar... Sağ ayaktan bahsetmeyelim bile. Sahada her şeyi yapıyorum. Kafa vuruşlarında ve serbest vuruşlarda iyiyim. Hızlıyım, güçlüyüm ve iki ayağımı da kullanabiliyorum."

Cristiano Ronaldo, 18 yaşındayken Barcelona'da oynama ihtimalinin olduğunu şu sözlerle anlattı: "Sporting'de oynuyordum ve birçok kulübe gidebilirdim. Bunlardan biri de Barcelona'ydı. Barcelona'da oynayabilirdim. Kulüpten biriyle birlikteydim ve benimle sözleşme imzalamak istedi ama olmadı. Sanırım beni sonraki yıl için transfer etmek istiyorlardı. Manchester United ise transferi hemen gerçekleştirdi."

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Tarihin en iyi futbolcusu tartışmalarında çoğu zaman Lionel Messi ile kıyaslanan Ronaldo, Arjantinli futbolcuyla iyi bir ilişkisi olduğunu dile getirdi: "Messi ile çok iyi bir ilişkim vardı. Bir zamanlar bir ödül töreninde onun için çeviri yaptığımı hatırlıyorum, çok komik bir andı. Bana her zaman iyi davrandı. 15 yıldır ödülleri paylaşıyoruz ve her zaman iyi anlaşıyoruz. Umarım futbolda bizim ulaştığımız sayıları tekrar görebiliriz ama bunun çok zor olduğuna inanıyorum." diye konuştu. Real Madrid'den misyonu bittiği için ayrıldığını belirten Ronaldo, Barcelona'nın stadı Camp Nou'da gol atmayı sevdiğini ifade etti. Camp Nou'da taraftarların hakaretlerini umursamadan oynadığını aktaran Portekizli yıldız, "Camp Nou'da oynamayı ve gol atmayı çok seviyordum. Islıklandığım, beni cesaretlendiren, farklı havası olan bir stadyumdu. Sadece o insanları susturmak için gol atmayı düşünüyordum. Camp Nou'da gol atmayı, Bernabeu'dan daha çok seviyordum."

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin santrfor olarak oynamayı bilmediğini savundu. Real Madrid taraftarlarının Mbappe'ye güvenmesi gerektiğini dile getiren Ronaldo şunları söyledi: "Kylian Mbappe santrfor olarak nasıl oynanacağını bilmiyor çünkü bu onun pozisyonu değil. Madrid'de olsaydım ona Cristiano gibi nasıl '9'da oynanacağını öğretirdim çünkü benim de öğrenmem gerekmişti. Onun yerinde olsam aşağı yukarı Cristiano'nun santrforda yaptıklarını yapmaya çalışırdım. Tahmin edilemez olmanız gerekiyor ve o da bu kaliteye sahip. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu, Madrid taraftarları onu korumalı."

Ronaldo, Real Madrid'in genç İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın kendisine Zinedine Zidane'ı hatırlattığını belirtti. Bellingham'ı çok sevdiğini kaydeden golcü futbolcu, "Bana Zidane'ı hatırlatıyor. Bellingham, çok genç ve önünde parlak bir gelecek var. Real Madrid'e çok şey verecek." diye konuştu.