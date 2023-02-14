Cristiano Ronaldo'dan sevgilisi Georgina Rodriguez'e duygulu Sevgililer Günü mesajı

- Beraberlikleri 2017'de başladı
- Suudi Arabistan'da devam ediyor
- Ronaldo sevgilisine duygusal bir mesaj gönderdi
NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Twitter ve Instagram hesabında sevgilisi Georgina Rodriguez'e sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı. Görselin üzerine "Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım!!" yazdı. Georgina Rodriguez de bu paylaşımı Instagram hikayesinde paylaşarak üzerine kalp emojisi koydu.
BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'da birlikte yaşıyor. Portekizli yıldız geçtiğimiz günlerde Al-Wehda'ya karşı dört gol kaydetti.