Cristiano Ronaldo'dan sevgilisi Georgina Rodriguez'e duygulu Sevgililer Günü mesajı

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e olan minnettarlığını Sevgililer Günü nedeniyle paylaştığı fotoğraf ve notla herkese gösterdi.

Beraberlikleri 2017'de başladı

Suudi Arabistan'da devam ediyor

Ronaldo sevgilisine duygusal bir mesaj gönderdi

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Twitter ve Instagram hesabında sevgilisi Georgina Rodriguez'e sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı. Görselin üzerine "Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım!!" yazdı. Georgina Rodriguez de bu paylaşımı Instagram hikayesinde paylaşarak üzerine kalp emojisi koydu.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'da birlikte yaşıyor. Portekizli yıldız geçtiğimiz günlerde Al-Wehda'ya karşı dört gol kaydetti.