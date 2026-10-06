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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo'dan Portekiz Milli Takımı'na dönüş için şok şart

C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz
Al Nassr FC
Danimarka - Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Portekiz - Norveç
Norveç
Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Diriyah
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Danimarka
Norveç
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Efsanenin dönüşü askıda

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı krizin henüz sona ermediği, aksine takımın kaptanının uluslararası geleceğini tehlikeye atabilecek yeni bir perdeye doğru ilerlediği görülüyor. Jorge Jesus'un Portekizli yıldızın geri dönüşüne kapıyı açık bırakan açıklamalarının ardından, basında çıkan haberler, oyuncunun milli takım formasını yeniden giymesini engelleyebilecek net bir şartı ortaya koydu.

Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Jesus şunları söyledi: "Her şey açık. Cristiano kendi geleceğine kendisi karar vermeli, bu bana bağlı değil. Bir yanlış anlaşılma oldu ve bana göre bunu çözmek kolay. Üzgün değilim, bu onun kararı."

Ancak "CNN Portekiz" kanalından gazeteci Rui Santos'a göre, teknik direktörün açıklamaları Ronaldo tarafından kabul görmedi ve oyuncu bu açıklamalardan büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Santos, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Ronaldo'nun yakın çevresine "Jorge Jesus teknik heyetin başında kaldığı sürece Portekiz Milli Takımı'na geri dönmeyeceğini" bildirdiğini açıkladı.

Aynı kaynağa göre anlaşmazlık, Ronaldo'nun Jesus'un açıklamalarının geçici olmadığına dair inancından kaynaklanıyor; özellikle de oyuncunun teknik direktörün tavrında gördüğü çelişki göz önüne alındığında. Zira Jesus, Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'ne katılmak üzere geri dönmesini istediğini belirtirken, aynı zamanda özür dilemek zorunda olmadığını ve milli takım kadrosunu belirleme konusunda karar vericinin kendisi olduğunu vurguladı.

Böylece, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na geri dönüşü doğrudan Jesus'un geleceğine bağlı hale gelmiş görünüyor ve kriz, önümüzdeki günlerin neler ortaya koyacağı beklenirken çeşitli olasılıklara açık kalıyor.



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