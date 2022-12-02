Cristiano Ronaldo'dan Koreli Lee Sung-Jae'ye tepki: "Kapa çeneni!"

Portekizli süperstar oyundan çıkarken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşınca sinirlendi.

NE OLDU? Ronaldo ve Lee Sung-Jae, Güney Kore'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın 65. dakikasında tartışma yaşadılar.

Ronaldo yerini Andre Silva'ya bırakırken Lee Sung-Jae Portekizli yıldızın biraz daha acele etmesini söyleyerek ona laf attı.

Ronaldo'nun tepkisi, maçı izleyenler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı, çünkü Portekiz'in maça dair bir iddiası kalmamıştı

Ancak daha sonra Ronaldo'nun tepkinin asıl nedeni anlaşıldı.

NE DEDİLER: Yenilginin hemen ardından konuşan Santos, "Cristiano Ronaldo, Koreli bir oyuncu tarafından oyundan çabuk çıkması için laf atıldığında maçtan üzgün ayrıldı.

"Pepe bile o anda olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Koreli oyuncunun ne dediğini duydum.

"Görüntüleri görüyorsanız siz de anlarsınız. Pepe, bu yüzden Güney Koreli oyuncunun peşine düştü."

Ronaldo ne söyledi? "Ben oyundan çıkmadan önce Koreli bir oyuncu, bana çabuk çıkmamı söyledi.

"Ona, 'Kapa çeneni!" dedim, çünkü yetkisi yok. Bu tür şeyler söylemesi yanlış.

"Hakem bu konularda konuşsa tartışmaya gerek yok, ama başkasının yapması yanlış. Sonuçta her şey sahada kalıyor."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, turnuva boyunca Bruno Fernandes'in gölgesinde kaldı diyebiliriz.

Bruno'nun performansı etkileyiciydi ve Ronaldo, kendisinden beklenen seviyede bir performans gösteremedi. Şimdiye kadar sadece bir gol atarken onu da Gana'ya karşı penaltıdan kaydetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo ve Portekiz; Brezilya, İsviçre, Kamerun veya Sırbistan'dan herhangi birine karşı son 16 turunda sahaya çıkacak.

Ve Ronaldo, yaşadığı bu tartışmayı unutup yeniden kupaya odaklanacak.