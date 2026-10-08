Cristiano Ronaldo, Simon Jordan’a oldukça alaycı bir şekilde yüklendi. Yorumcu, Portekizli forvetin Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı gerilimdeki tavrını eleştiriyor ve anlaşılan bu durum Ronaldo’nun pek hoşuna gitmedi.

Gazeteci Piers Morgan, yıllardır Ronaldo hayranı; bu da Crystal Palace’ın eski sahibi Jordan’ı rahatsız ediyor. Jordan, talkSPORT yayınında Morgan’a, “Ronaldo’nun iyi bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama artık kafanı onun kıçından çıkar ve bir kez olsun objektif ol” dedi.

Morgan, çarşamba günü daha sonra kendi programı Football Uncensored’da Ronaldo etrafındaki tüm gürültüyü yeniden konuştu. Morgan, Jordan’a hitaben, “Sana neşelendirecek bir şey söyleyeyim. Ronaldo’ya benim Simon Jordan’la olduğum bir kesiti gönderdiğimde bana mesaj atıp ‘o sarışın adam’ dedi. Ona botoksu bırakmasını söyle. Elmaya benziyor” ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Jason Cundy de dahil olmak üzere, Morgan’ın programına konuk olanlar Ronaldo’nun bu sözlerine kahkahalarla güldü. Bu arada Jordan, futbol talk-show’una konuk olarak katılmadı.

Morgan, yıllardır Ronaldo’nun sırdaşlarından biri. Portekizli yıldız birkaç yıl önce dönemin teknik direktörü Erik ten Hag hakkında çok ses getiren bir röportaj vermiş, ardından Manchester United’dan ayrılmıştı.

Bu arada Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nı kesin olarak bırakmış değil. “Buna rağmen kesin bir vedadan söz konusu değil. Fiziksel olarak iyi durumda olduğum, kulübümde oynadığım ve umarım goller attığım sürece, bana verilen cezanın ardından milli takımımız için mücadele etmeye ve kazanmaya hazır olacağım.”

“Al-Nassr’ın forveti açıklamasını, ‘Bu, bana inanın, en saf gerçek’ sözleriyle tamamladı.”