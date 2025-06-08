Cristiano Ronaldo’dan geleceğiyle ilgili net açıklama: "Kararımı verdim"

Cristiano Ronaldo'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma imza atması beklenirken sürpriz bir açıklama geldi.

Al-Nassr ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılacağı bir takıma imza atması beklenirken geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı. 2.5 yıllık kontratını tamamlayan Portekizli yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılma gibi bir planının olmadığını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın bir başka ekibi Al Hilal'e transfer olup FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılabileceği söyleniyordu. Ancak Portekizli, "Kulüpler Dünya Kupası’na gitmeme kararı aldım," diyerek bu konudaki iddiaları yalanladı.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak konusu olurken, Al-Nassr’ın Portekizli oyuncuyla sözleşme yenileyebileceği de söyleniyor.

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Cristiano Ronaldo'nun aynı zamanda Lionel Messi ile birlikte oynayabileceği iddia edilirken Portekizli, "Asla bilemezsiniz," diyerek kapıyı açık bıraktı ve şunları söyledi: "Arjantin'e karşı çok büyük bir sevgim olduğunu biliyorsunuz, eşim Arjantinli. Arjantin'e gitmek istiyorum. Arjantinlilere ve Messi'ye karşı büyük bir saygım var. Onunla 15 yıl boyunca rakiptik. Bana her zaman saygı duyardı ve ben de ona."

Dünya futbolunun en çok konuşulan iki ismi arasında uzun yıllara dayanan rekabet, Cristiano Ronaldo’nun bu açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

SIRADA NE VAR? Şu an için hangi kulüple anlaştığı belli olmasa da, Portekizli süperstarın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.