Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın ses getirecek transferine engel

Galatasaray'ın bir süredir hedefinde olan orta sahayı, Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a getirmek için uğraşıyor.

Transfer dönemine iddialı başlayan Galatasaray, ses getirecek bir ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Ancak sarı-kırmızılıların bu hamlesi, Suudi Arabistan’dan gelen bir engelle karşılaştı: Cristiano Ronaldo.

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray'ın temas kurduğu yıldız oyuncu Bernardo Silva için Al-Nassr devreye girdi. Cristiano Ronaldo’nun, vatandaşı olan Bernardo Silva’yı ikna etmek adına hem yönetim üzerinde baskı kurduğu hem de oyuncuyla birebir iletişim kurduğu belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a yapılacak transferler ışığında takımla sözleşme uzatabileceği söyleniyor.

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Galatasaray ise bu yarışta Şampiyonlar Ligi kozu ile öne çıkmaya çalışıyor. Avrupa sahnesinde sahne alacak olan kulüp, Bernardo Silva’ya hem sportif başarı hem de yüksek vitrin sunmayı planlıyor. Haberde, menajer George Gardi’nin de Bernardo Silva ile bir araya gelerek Galatasaray’ın proje ve hedeflerini aktardığı bilgisi yer aldı.

29 yaşındaki Bernardo Silva, 2017 yılında Monaco’dan Manchester City’ye 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. O günden bu yana Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’de takımın kilit bir ismi haline geldi. Portekizli orta saha, geçen sezon Premier Lig'de 29 maça çıkıp 5 gol, 4 asist yaptı.

Silva, Manchester City kariyerinde 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, 2022/23 sezonunda ise takımının UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine önemli katkılarda bulundu.

Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz Milli Takımı’nda da uzun süredir birlikte forma giyen Bernardo Silva, 2019 ve 2025 yıllarında kazanılan UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarında da kadroda yer aldı. Tecrübesi, oyun zekâsı ve istikrarıyla hem kulüp hem de milli takım düzeyinde üst düzey bir oyuncu profili çizen Silva, şu anda Avrupa'nın en değerli orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor.