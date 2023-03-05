Portekizli süperstar, ülkemizde yaşanan büyük trajediye kayıtsız kalamadı.

Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin ardından meydana gelen büyük yıkımlar sonrasında depremzedeler için bir yardım uçağı gönderdi.

Portekizli yıldızın gönderdiği yardım uçağının içinde bakım malzemelerinin yoğunlukta olduğu belirtildi.

Büyük bir can kaybına neden olan ve insanların hayatlarını ciddi şekilde etkileyen trajiden derinden etkilendi.

Ve Ronaldo, yardım etmek için aksiyon alarak depremden etkilenen bölgelere yardımda bulundu.

Yardım uçağında ne vardı?

Portekizli yıldız, gönderdiği yardım uçağına çadırlar, gıda paketleri, yastıklar, battaniyeler, yataklar, bebek maması, süt ve tıbbi malzemeler için ödeme yaptı.

Ronaldo'nun gönderdiği yardım malzemeleri hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye doğru yola çıktı.

Portekizli yıldızın yaptığı bu yardım hamlesiyle, dünyaca ünlü isimleri etkilemesi ve onların da bu tür yardımlarına devam edeceği umuluyor.

Ronaldo, geçtiğimiz cuma günü Suriyeli bir çocuğun kendisiyle tanışma hayalini gerçekleştirerek alkış aldı.

Daha önce de yardım konusunda oldukça cömert olan Ronaldo, ülkesindeki çocukların tedavisi için yüklü miktarlarda ödemeler yapmıştı.

Ronaldo, bir çocuğun beyin ameliyatı için 83.000 $ (69.000 £) ödedi ve memleketi Portekiz'deki bir kanser merkezine 165.000 $ (137.000 £) bağışta bulundu.

Save the Children, Unicef ve World Vision için elçilik görevlerini de üstlenen Portekizli yıldız, koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde Portekiz hastanelerine de 1 milyon Sterlin bağışta bulunmuştu.