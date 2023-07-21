Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, sosyal medyanın zirvesinde yer alırken ilk 10 sıradaki yıldızlar dikkat çekiyor.

NE OLDU? Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, 597 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabında spor sitesi LiveScore, sağlık markası Therabody ve kripto para borsası Binance'in tanıtımını yapıyor. B

Bu kitlesel ilgi, 2019'da Instagram zenginler listesinde üçüncü sırada yer alan 38 yaşındaki yıldızın başka bir kayda değer grafiğin zirvesine yükselmesini sağladı.

BÜYÜK RESİM: 397 milyon takipçisi olan Jenner, kendi popüler kozmetik serisi ve lüks moda mağazası Jean Paul Gaultier de dahil olmak üzere bir dizi markanın tanıtımını yaparken gönderi başına 1,47 milyon sterlin ile Ronaldo'nun hemen arkasında oturuyor.

Şu anda MLS ekibi Inter Miami ile Amerika'da bulunan Messi, sponsor olduğu her paylaşım için 1.38 milyon sterlin kazanarak üçüncü sırada yer alıyor.

VE DAHA FAZLASI: HopperHQ tarafından derlenen liste, ortalama katılım, bireylerin ne sıklıkta gönderi paylaştığı, sektör değişkenleri ve birinin sahip olduğu takipçi sayısına ilişkin verileri analiz ediyor.

Selena Gomez (1,35 milyon £) Messi'nin arkasında dördüncü sırada yer alırken film yıldızı Dwayne 'The Rock' Johnson (1,33 milyon £) ise beşinci sıraya yerleşti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Kim Kardashian, kız kardeşleri Khloe, Kendall ve pop yıldızları Ariana Grande ve Beyonce ile ilk 10'da yer alıyor.

Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'daki sözleşmesiyle yılda 177 milyon £ (228 milyon $) kazanırken Mayıs ayında Forbes zenginler listesinde en yüksek maaş alan sporcu olarak da listenin başındaki yerini koruyacak gibi görünüyor.