Portekizli süperstar Ronaldo, attığı golle takımı Al Nassr'ı ateşlerken 3 puanı 3 golle aldılar.

NE OLDU? Portekizli süperstarın takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahalarında ağırladıkları Istol karşısında Sebai'nin golüyle 1-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Tam da bu noktada Cristiano Ronaldo, mücadelenin ikinci yarısında 66. dakikada sahneye çıkarak skoru eşitlerken harika bir gole de imzasını attı.

Portekizli yıldız, kalecinin kendisine doğru hızla geldiği sırada topun altına mükemmel bir şekilde girerek meşin yuvarlağı çok klasbişr şekilde ağlara bıraktı.

Ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, 72. ve 76. dakikalarda sahneye çıkarak Al Nassr'ın 3-1 kazandığı mücadeleye damgasını vurdu.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun beraberlik golü takımı ateşlerken Talisca'nın golleri ise Al Nassr'ın ikinci galibiyetini almasını sağladı.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 38 yaşındaki süperstar, Cuma günü Al Nassr'ın Abna'ya karşı oynayacağı mücadelede tekrar sahaya çıkacak.