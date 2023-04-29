Portekizli yıldız Ronaldo, Al Nassr başkanının açıklamalarının ardından sahada hırs küpüydü.

NE OLDU? Ronaldo, Cuma günü Suudi Pro Ligi'nde oynadıkları Al Raed maçının dördüncü dakikasında gol atarak mücadeleye hızlı bir başlangıç yaptı.

Ardından Abdulrahman Ghareeb, Mohammed Maran ve Abdulmajeed Al Sulaiheem'in golleriyle Al-Nassr'ın golleri geldi ve maçı 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazandılar.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun golü, Al-Nassr'ın kulüp başkanının Portekizli yıldızın büyük bir sözleşme imzalayarak "kandırıldığını" hissettiğine dair haberlerin ardından geldi.

Musalli Al-Muammar, "Hayatımda sadece iki kez kandırıldım, ilkinde üç kebap istediğimde bana sadece iki tane verdiler, ikincisinde ise Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladım!" demişti.

Ronaldo, başkanın bu açıklamalarından sonra maçın ilk dakikalarında attığı golle en iyi cevabı sahada vermiş oldu.

Portekizli süperstar, son zamanlarda Al-Nassr'da eleştirilere maruz kaldı ve birçok kişi, onu yoğun bir şekilde eleştirdi.

Hatta bazıları, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilmesini istedi.

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile ilişkisinin zor bir dönemden geçtiğine dair haberler de ortaya atıldı.

Ancak sevgilisi Georgina, iddiaları reddetmek için sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Kıskançlar söylentiyi uydurur, dedikodu yayar ve aptallar da buna inanır" diyerek cevap verdi.

EL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo'nun Cuma günkü performansı, Al-Nassr'ı lig lideri Al-Ittihad'ın 3 Mayıs'taki maçından önce puan farkını üçe indirdi.

Ronaldo ve takım arkadaşları, 8 Mayıs'ta Al Khaleej'e karşı mücadele edecekler.