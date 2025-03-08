Cristiano Ronaldo "Çok çirkinsin" dedi, Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Cristiano Ronaldo ile Suudi Arabistan'da karşılaşan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan kendisine "Çok çirkinsin" diyen Portekizliye yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo ile Adanalı Ronaldo maçtan önce karşılaştı

Portekizli, Adanalıya "Çok çirkinsin" dedi

Gökmen Aydoğan sadece "Canı sağ olsun" diyebildi

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'ya hayranlığı ve benzerliğiyle bilinen "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli yıldızı izlemek için Al Nassr'ın Fatih Terim'in takımı Al Shabab'la 2-2 berabere kaldığı maçta yerini aldı. Maçtan önce ısınmaya çıkan Cristiano Ronaldo'yla tribündeki Adanalı Ronaldo arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

NE SÖYLENDİ? Isınma yaptığı anlarda tribündeki Adanalı Ronaldo'yu gören Cristiano Ronaldo, "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, sen çok çirkinsin" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun bu açıklamasına Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi. TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan şunları söyledi: "Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Takım arkadaşlarının yanına gitti bizzat Brozovic'e ne bileyim hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Canı sağ olsun problem değil, buna kamuoyu karar versin."

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SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr bir sonraki maçını 10 Mart'ta İstiklal'e karşı oynayacak.