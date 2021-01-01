Cristiano Ronaldo çıldırdı, maçın hakemi özür diledi

Sırbistan-Portekiz maçının hakemi, çok tartışılan gol pozisyonunun ardından sessizliğini bozdu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Sırbistan - Portekiz maçını yöneten hakem Danny Makkelie, Portekiz'den özür diledi.

Bilindiği gibi söz konusu mücadelenin son dakikasında Cristiano Ronaldo'nun topu, çizgi üzerinde Aleksanda Mitrovic tarafından çıkarıldı. Fakat pozisyonun tekrarlarında meşin yuvarlağın çizgiyi net bir şekilde geçtiği görülüyordu.

Yan hakem, bu pozisyonun ardından santraya doğru koşmadığı için orta hakem de ona uydu ve golü geçerli saymadı. Çok konuşulan bu pozisyonun ardından Hollandalı hakemden itiraf geldi.

Ne söylendi?

Danny Makkelie, Portekiz'in A Bola gazetesine verdiği demeçte Portekiz'den şu sözlerle özür diledi:

"FIFA'nın politikalarına göre, söyleyebileceğim tek şey milli takım teknik direktörü Fernando Santos ve Portekiz'den, olanlar için özür dilemektir.

Hakem ekibi olarak her zaman iyi kararlar vermek için çok çalışıyoruz.

Bu şekilde haberlerde yer almamız bizi hiç mutlu etmiyor."

Ronaldo'nun öfkesi

Cristiano Ronaldo, söz konusu pozisyonun ardından soluğu yardımcı hakemin yanında aldı ve yoğun bir şekilde itirazda bulundu. Karşılaşmanın bitimine saniyeler varken Portekizli oyuncu, sahaya dönmek yerine soyunma odasına doğru gitti.

Maç henüz tamamlanmadan oyunu terk eden Ronaldo, bu esnada sinirden kaptanlık pazubandını da yere fırlattı. Yıldız oyuncu, maçın ardından Instagram hesabından konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Ülkem için her şeyimi veriyorum ve vermeye de devam edeceğim. Bu değişmeyecek. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var, özellikle de bütün bir ulusun zarar gördüğünü hissettiğimizde."