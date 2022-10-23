Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or sıralamasında sıfır oy aldı

Manchester United ve özellikle Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun performansından pek memnun değiller

Cristiano Ronaldo tarihin en iyi oyuncularından biri, ancak 2022 yıldız forvet için iyi geçmiyor.

Çoğu kişi bu yüzden Ballon d'Or sıralamasını 20. sırada bitirdiğine inanıyor. Bununla da kalmadı ve Cristiano Ronaldo, oylamada 0 oyda kaldı. Kariyerinde hiç rastlamadığımız bir olay.

CR7 kaybetmeye devam ediyor

Sızdırılan raporlara göre, birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen bir şey oldu. Cristiano Ronaldo'ya Ballon d'Or'da tek bir oy bile verilmedi. 20. sırada yer aldı. Eski Real Madrid oyuncusu, Manchester United'daki ikinci döneminde büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

L'equipe dergisinin haberine göre; Cristiano Ronaldo, oy veren kurul tarafından en iyi olarak gösterilmedi. CR7'nin döneminin sona ermek üzere olduğunun ana göstergelerinden biri, ancak Katar'daki bir sonraki Dünya Kupası'nda hala kanıtlaması gereken çok şey var.

Ronaldo'nun geleceği

Manchester United ve özellikle Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun performansından pek memnun değiller ama hepsinden önemlisi, maçın son dakikalarında sahaya girmeyi reddettiği için her şeyi gölgede bırakan tavrı.

Şimdiden önümüzdeki Ocak ayında Premier Lig takımından ayrılacağına dair çok fazla söylenti var.