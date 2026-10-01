Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir. 41 yaşındaki forvet, teknik direktör Jorge Jesus etrafında tırmanan gerilimin ardından çarşamba günü Portekiz’in Danimarka’daki kampından ayrıldı.

Portekiz Futbol Federasyonu’nun FPF disiplin kurallarına göre Ronaldo, bu hareketi nedeniyle en fazla altı ay men cezası alabilir. Ayrıca para cezası alma ihtimali de bulunuyor.





Ronaldo, çarşamba günü Portekiz kafilesini Danimarka’da bırakma kararı aldı. Bu, Jorge Jesus’un bir basın toplantısında yıldız oyuncuyla ilişkisine dair sert açıklamalarda bulunmasının ardından yaşandı.

Daha sonra Ronaldo’nun Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile de bir görüşme yaptığı belirtildi. Ardından milli takım kampından ayrıldı.

Tecrübeli forvet, daha sonra yaptığı açıklamada kararıyla ilgili daha kapsamlı bir değerlendirmeyi ilerleyen dönemde yapacağını belirtti. Böylece perşembe günü Portekiz’in Kopenhag’da Danimarka ile oynayacağı maçta forma giymeyeceği de kesinleşmiş oldu.

Bu ayrılığın Ronaldo açısından sonuçları olabilir. FPF disiplin talimatnamesinde, milli takıma çağrılan bir oyuncunun geçerli bir neden olmadan antrenman, maç ya da ay-yıldızlı ekibin başka bir faaliyetini terk edemeyeceği veya kaçırmayacağı açıkça belirtiliyor.

Talimatnameye göre bunun cezası bir aydan altı aya kadar men olarak uygulanabiliyor. Ayrıca 500 ila 1.000 euro arasında para cezası da verilebiliyor.



