Aston Villa mücadelesine kaptanlık bandıyla çıkan Portekizli yıldız sahadan istediği sonucu alamadı.

Ronaldo, Manchester United'a kaptanlık yaptı

Ancak Kırmızı Şeytanlar, 3-1 mağlup oldu

37 yaşındaki oyuncuya Pique'yi takip etmesi tavsiye edildi

NE OLDU? Premier Lig'de eski günlerine dönüş sinyali veren Manchester United bu hafta sonu Aston Villa engeline takıldı. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Maguire'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Ancak yine de 3-1'lik mağlubiyetten kurtulamadılar. Bu sezon Manchester United ile çıktığı bir maçta daha etki yaratamayan Cristiano Ronaldo taraftarlar tarafından emekli olmaya davet edildi.

NE SÖYLENDİ? Sosyal medyadaki bazı taraftarlar, Cristiano Ronaldo'ya futbolu bırakma kararı alan Gerard Pique'yi takip etmesini tavsiye etti. Bir taraftar, "Ronaldo mirasına saygı duymalı ve Pique gibi emekli olmalı" derken bir diğeri ise "Ronaldo gerçekten bitti. Pique'yi takip etmeli" şeklinde konuştu.

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CRISTIANO RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United, Dünya Kupası öncesinde son maçını Fulham'a karşı oynayacak. Ancak Portekizli yıldızın bu mücadelede yer alıp almayacağı belli değil. Cristiano Ronaldo artık 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi bekliyor.

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