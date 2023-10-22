Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca'yı kıskandı: Maç içinde frikik düellosu

- Anderson Talisca frikikten harika bir gol kaydetti
- Dört dakika sonra Cristiano Ronaldo da frikikten gol attı
- Al Nassr, Kevin N'Koudou'nun tek golüne iki harika golle yanıt verdi
NE OLDU? Suudi Arabistan Pro Lig'de Damac FC'yi konuk eden Al Nassr maçtan Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo'nun frikik golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Damac FC, 47. dakikada Kevin N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçmişti ancak Ronaldo ile Talisca arasındaki frikik yarışı galibiyeti Al Nassr'a getirdi.
CRISTIANO RONALDO'NUN GOLÜ:
ANDERSON TALISCA'NIN GOLÜ:
BÜYÜK RESİM: Al Nassr karşılaşmanın 52. dakikasında Anderson Talisca'nın frikik golüyle durumu eşitlerken yalnızca dört dakika sonra sahneye çıkan Cristiano Ronaldo yine frikik golüyle durumu 2-1'e taşıdı.
SIRADA NE VAR? Al-Nassr bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Damac FC ise 10 puanda kaldı. Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Fayha deplasmanına çıkacak. Damac FC ise Al-Akhdoud'u konuk edecek.