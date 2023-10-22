Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca'yı kıskandı: Maç içinde frikik düellosu

İdil Erin Tetik
Cristiano Ronaldo Anderson Talisca Al NassrGetty Images
Cristiano RonaldoTaliscaAl Nasr - DamakAl NasrDamakPro Lig

Cristiano Ronaldo ile Anderson Talisca'nın frikik yarışı Al Nassr'a yaradı, Portekizli yıldız ve arkadaşları şov gecesinde 3 puanı kaptı.

  • Anderson Talisca frikikten harika bir gol kaydetti
  • Dört dakika sonra Cristiano Ronaldo da frikikten gol attı
  • Al Nassr, Kevin N'Koudou'nun tek golüne iki harika golle yanıt verdi

NE OLDU? Suudi Arabistan Pro Lig'de Damac FC'yi konuk eden Al Nassr maçtan Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo'nun frikik golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Damac FC, 47. dakikada Kevin N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçmişti ancak Ronaldo ile Talisca arasındaki frikik yarışı galibiyeti Al Nassr'a getirdi.

CRISTIANO RONALDO'NUN GOLÜ:

ANDERSON TALISCA'NIN GOLÜ:

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BÜYÜK RESİM: Al Nassr karşılaşmanın 52. dakikasında Anderson Talisca'nın frikik golüyle durumu eşitlerken yalnızca dört dakika sonra sahneye çıkan Cristiano Ronaldo yine frikik golüyle durumu 2-1'e taşıdı.

SIRADA NE VAR? Al-Nassr bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Damac FC ise 10 puanda kaldı. Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Fayha deplasmanına çıkacak. Damac FC ise Al-Akhdoud'u konuk edecek.

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