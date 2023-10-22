Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca'yı kıskandı: Maç içinde frikik düellosu

Cristiano Ronaldo ile Anderson Talisca'nın frikik yarışı Al Nassr'a yaradı, Portekizli yıldız ve arkadaşları şov gecesinde 3 puanı kaptı.

Anderson Talisca frikikten harika bir gol kaydetti

Dört dakika sonra Cristiano Ronaldo da frikikten gol attı

Al Nassr, Kevin N'Koudou'nun tek golüne iki harika golle yanıt verdi

NE OLDU? Suudi Arabistan Pro Lig'de Damac FC'yi konuk eden Al Nassr maçtan Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo'nun frikik golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Damac FC, 47. dakikada Kevin N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçmişti ancak Ronaldo ile Talisca arasındaki frikik yarışı galibiyeti Al Nassr'a getirdi.

CRISTIANO RONALDO'NUN GOLÜ:

ANDERSON TALISCA'NIN GOLÜ:

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BÜYÜK RESİM: Al Nassr karşılaşmanın 52. dakikasında Anderson Talisca'nın frikik golüyle durumu eşitlerken yalnızca dört dakika sonra sahneye çıkan Cristiano Ronaldo yine frikik golüyle durumu 2-1'e taşıdı.

SIRADA NE VAR? Al-Nassr bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Damac FC ise 10 puanda kaldı. Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Fayha deplasmanına çıkacak. Damac FC ise Al-Akhdoud'u konuk edecek.