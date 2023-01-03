Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaşmadan önce Avrupa'da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından teklif aldığını açıkladı.

Ronaldo'nun Manchester United ile olan sözleşmesi feshedildi

Portekizli yıldızın Avrupa'daki büyük kulüplerden teklif beklediği biliniyor

Suudi Arabistan ekibiyle sözleşme imzaladı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, birçok kulüpten teklif almasına rağmen Suudi Arabistan'ı isteyerek seçtiğini iddia etti.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Kimse bilmiyorum ama Avrupa'dan birçok teklif aldığımı söyleyebilirim. Brezilya, Avustralya, Portekiz ve hatta ABD'den birçok kulüp beni transfer etmeye çalıştı. Ama sadece futbol için değil, bu harika ülkeyi geliştirme fırsatı bulduğum için de bu kulübe güveniyorum. Ne istediğimi ve tabii ki istemediğimi biliyorum"

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'den Suudi Arabistan'a transferi sürpriz oldu.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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CRISTIANO RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Al-Nassr'ın bir sonraki maçı 5 Ocak'ta ancak Cristiano Ronaldo bu mücadelede yer almayabilir. 14 Ocak'taki Al-Shabab maçında oynaması daha muhtemel görünüyor.