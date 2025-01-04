Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı

Al Nassr ile sözleşmesinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a veda edip etmeyeceğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo sözleşmesinin son yılında

Suudi Arabistan defteri kapanıyor mu?

Portekizli halinden memnun görünüyor

NE OLDU? Al Nassr ile sözleşmesinin son yılına giren Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a veda edeceği iddia edilmişti. 2 yıldır Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin YouTube kanalında değerlendirdi.

Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo hakkında ayrılık iddiaları çıkmıştı.

NE SÖYLENDİ? Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, "Takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun bu sözleri Al Nassr'daki kariyerine devam edeceği şeklinde yorumlandı. 39 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu belirtirken, "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo ayrıca, "Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız." dedi. Suudi Arabistan'dan övgüyle bahseden ve Al Nassr'da mutlu olduğunu belirten Ronaldo'nun açıklamaları sonrası sözleşmesini yenilemesi bekleniyor.