Cristiano Ronaldo, Ajax maçında oynayacak mı?
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Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sırbistan'la 11 beraber kaldığı maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
34 yaşındaki golcü sakatlığı nedeniyle takımının Empoli, Cagliari ve Milan ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.
Ajax maçının kafilesine alınan Portekizli, takımının bugün Hollanda'da gerçekleştirdiği antrenmana çıktı.
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Cristiano Ronaldo'nun Ajax maçı kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ancak Allegri, rövanşı düşünerek yıldız oyuncuyu yedek başlatabilir.
Öte yandan Chiellini'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.