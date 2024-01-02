Cristiano Ronaldo, yılbaşında ailesinin kıymetini bildiğini gözler önüne serdi.

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Avrupa futbolundan uzak olsa da manşetleri her zaman süslemeyi başarıyor. Yıldız futbolcu, gerek saha içi gerekse saha dışında her zaman gündemde kalıyor.

2023'ün en golcüsü oldu!

Suudi Pro Lig’in 19. haftasında Al Taawon’a konuk olan Al Nassr, mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Cristiano Ronaldo, 90+2’de maçın son golünü kaydetti ve 2023’te 54. golüne ulaştı.

2023 yılındaki 54. golünü kaydeden Portekizli yıldız, 2023'ü kulüp ve ülke bazında dünyanın en golcü oyuncusu olarak tamamladı.

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Kylian Mbappe ve Harry Kane kulüp ve millî takım adına 52'şer gol atarken, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland yılı toplamda 50 golle bitirdi.

Böylelikle Cristiano Ronaldo, 2023 yılında tüm futbol organizasyonlarında en çok gol atan futbolcu oldu. Dolayısı ile yıldız oyuncu için 2023 oldukça verimli geçti.

Ronaldo'nun sözü, akıllara 'Çukur' dizisini getirdi

Yılbaşı gecesini ailesiyle geçiren Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Annesi ile fotoğraf çekilen ve bunu yayımlayan Portekizli süperstar, "Aile her şeydir" notunu düştü.

Twitter'da bazı Türk kullanıcılar, Ronaldo'nun paylaşımının ardından bir dönem vizyonda olan ve çok izlenen 'Çukur' dizisini hatırlattı.

Söz konusu dizide "Aile her şeydir" cümlesi sık sık geçiyordu ve Ronaldo'nun Türk hayranları, bunu gözlerden kaçırmadı.