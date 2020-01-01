Cristiano Ronaldo: 100 gol yeterli değildi

Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı attığı iki golle yeni bir rekora imza atan Cristiano Ronaldo, kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığını söyledi.

'nde İsveç'i 2-0 mağlup eden 'de , mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının iki golünü de kaydeden Ronaldo, böylece milli takım bazında 100 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu.

Portekizli yıldız, maç sonu açıklamalarda bulunurken, kimseye ispat edecek bir şeyi olmadığını dile getirdi:

Daha fazla takım

"Bu statta iz bıraktığımı biliyordum ve yine iz bırakacağımı tahmin ediyordum. Provokasyonları umursamıyorum. Kariyerim boyunca yaptıklarım ortada. Kimseye bir şey kanıtlamam gerekmiyor. Zaten sahada her şeyi ortaya koyuyorum."

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"Çok mutluyum. Birincisi takım kazandı ve hedefimiz buydu. İkincisi ise 101 gole ulaştım. Kendimi iyi hissediyorum. Genç oyuncularla oynamak beni mutlu ediyor."

Ronaldo, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, "Bu tarihi golle milli takımımızı onurlandırdığım için gurur duyuyorum. Bana 100. gole ulaşabileceğimi söylediklerinde bunu yeterli bulmadım. Portekiz için 101 gol..." ifadelerini kullandı.

Portekiz, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim Pazar günü ile karşı karşıya gelecek.